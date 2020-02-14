國民黨怎麼輸的？江啟臣重砲回郝龍斌：就是輸給內鬥內行

國民黨主席補選兩位候選人郝龍斌 、江啟臣正面「交鋒」。針對郝龍斌一再指要無私，不能將黨主席當成跳板，江啟臣今晚在臉書發文表示，「國民黨怎麼輸的？就是輸給自私、輸給不團結、輸給時代、輸給內鬥內行。」他問自己為什麼參選？「很簡單也很複雜，因為國民黨非改不可。」

江啟臣意有所指表示，人心裡想什麼，看到的就會是什麼；他參選黨主席至今，心裡想的就是如何讓國民黨再起、如何讓國民黨跟上時代、如何建立制度避免人的自私，最重要的是要認真思考「讓國民黨成為青年人的跳板、成為基層的跳板、成為台灣升級的跳板」。

江啟臣表示，希望這場主席及常委的選舉能夠回歸到對黨務改革的主軸，大家把方向說清楚，讓黨員做出最適合的選擇。

針對郝指的無私，江啟臣表示，擔任黨主席，不但不能有私心，更要有未來性；國民黨的問題不光是有沒有私心，是：「有沒有未來？」

他並指出，處理黨務是否無私，是否有其他針對個人發展的考量，應該是外界給予的評價，正如很多黨員也會評價所有的前任黨中央；任何人擔任黨主席，拿出改革成績就是無私的最好證明，唯有勇敢改變，國民黨才有未來。