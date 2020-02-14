游錫堃二三讀分不清？林志嘉：旨在表達程序不同

立法院長游錫堃昨針對「支持台灣參加WHO共同決議文」表示，若朝野有共識，開議日當天就可以處理決議文，決議文依照議事程序，還是要經過「三讀」。由於決議文僅需經過二讀，這番發言引發討論。立法院秘書長林志嘉今受訪時表示，游錫堃明白決議文不需要經過三讀，昨天談話內容主要是表達決議文和共同聲明，所需要經過的程序有所不同。

林志嘉說明，立院各黨團要對特定議題表示共同意見，有「決議文」與「共同聲明」兩種形式；共同聲明在經過朝野各黨團協商，取得共識後，即可在院會中宣讀，而決議文則程序較嚴謹，須列入討論事項中，並經過二讀才算完成。

林志嘉表示，昨天台灣聯合國協進會理事長蔡明憲等人來訪，提出期盼新國會能儘速通過「支持台灣參加WHO共同決議文」，游錫堃旨在向蔡明憲說明「決議文」與「共同聲明」兩者有別。

林志嘉說，游錫堃對台灣參加WHO抱持相當積極正面的看法，今天主持朝野協商也凝聚了各黨團共識，朝野黨團各推1名立委參與協調，由法制局在20日下午5點前綜合整理各版本，加蓋各黨團章戳，於21日開議日當天送院會宣讀，盼外界能將重點放在達成的實質成果上。