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日本台商為韓國瑜打氣 有人要罷韓者先摸摸自己的良心

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
日本臺灣商會聯合總會今天下午拜會高雄市長韓國瑜（站立左九），部分人士發言力挺韓國瑜施政。記者楊濡嘉／攝影

日本臺灣商會聯合總會今天下午拜會高雄市韓國瑜，部分人士力挺韓國瑜的施政，有人用「人在做、天在看」強調韓國瑜為高雄做了許多事，另有曾住在屏東的台商說韓國瑜團隊舖的沿海路品質值得肯定，要罷韓的人摸摸自己的良心。對於台商的支持，韓國瑜表示感謝。

今天訪韓國瑜的日本臺灣商會聯合總會，包括日本六大地區的台商，有東京商工會、橫濱台灣商會、千葉台灣商會、大阪商工協會、琉球商工會、九州商工會等會員。

橫濱台灣商會代表說30年前曾到高雄住過6、7年，創立一家小小網路公司，當時在現在的博愛路、北平街附近用300多萬元買了房子，後來附近有捷運站，本來以為有了捷運站之後，房價應該漲才對，沒有想到一問之下得知他的房子剩200多萬元的價值，可見這30多年來高雄大環境和經濟沒有太多改善，但韓國瑜上任近2年來，做了種種努力，房地產 漲了，農產品也賣出去了，人多了；「人在做、天在看」 韓對高雄市所做的事，天在看，相信廣大的高雄市民也會看在眼裡。

一位本姓陳、嫁到日本之後冠夫姓「原田」的女性台商說，約15年前，她住東港的鄰居要到高雄中鋼，不幸因道路不平整出了車禍死亡，15年後的今天她看到那條不平整的沿海路舖得平整了，這是高雄市政府的努力，那些要罷韓的人，要先摸摸自己良心。

還有一名曾姓女台商很激動的表達對韓國瑜的支持，並稱韓國瑜是「大英雄」。由於在這位台商之前的意見交流多與農產品、水果銷日有關，韓國瑜聽了之後打趣說，怎麼從水果突然跳到中華民國！他謝謝台商的打氣與支持，表示知道她的想法。

韓國瑜向日本臺灣商會聯合總會說到補助年輕學子出國學習的計畫，在場即有人士表示如果年輕學生要到日本，台商總會可以補助獎學金，表達對韓國瑜政策的支持。

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