改革諮詢會：國民黨兩岸論述應「台灣優先、人民第一」

國民黨智庫下午舉辦關於兩岸論述的諮詢會議，與會人士均表示，此次大選國民黨的兩岸立場遭批與多數民意相違背，是因為國民黨已失去中華民國歷史、台灣史及兩岸關係的詮釋權，難以因應台灣社會政治板塊的變化，故國民黨應從中華民國立場出發，找出兩岸論述的核心價值，找回創建中華民國的歷史光榮感，才有機會重新與人民對話。

部分與會人士也提到，國民黨必須斷絕被國人深惡痛絕的買辦文化，讓國民黨重新找回兩岸溝通平台的關鍵角色。更重要的是，國民黨相當在意中國大陸的民主化，因為有民主的大陸，才能確保民主台灣，而兩岸和平是台灣自保的關鍵。因此，在推動兩岸交流的同時，國民黨應不避諱地主張大陸民主化是兩岸進入深水區的前提。

另外，與會人士認為，國民黨應檢視國內政局及國際情勢變化對兩岸關係帶來的衝擊，適時調整兩岸論述內容，並鼓勵年輕世代帶著台灣經驗與大陸交流、激盪不同意見，讓青年重新認識不同的中國大陸。

最後，與會人士也建議國民黨應盡速恢復與美國及日本的雙邊溝通管道，並與主要民主國家結盟，才不會讓人誤解國民黨只在乎兩岸關係。因此，黨主席應至少每年造訪美日及其他國家一次，重新恢復與重要國家的交流，才不會流失對外關係的話語權。

與會人士皆表示，國民黨的兩岸政策確實面臨極大挑戰，唯有與時俱進，以中華民國主權為核心價值，適時調整兩岸論述內涵，才能找回國民黨的兩岸政策優勢。