影／菲國嗆對台旅行禁令不變 藍委怒：強烈主張制裁！

針對菲律賓以新冠肺炎為由，將台灣列入旅行禁令名單，台灣外交部發言人歐江安昨日表示遺憾並予以譴責希望取消禁令，但菲國總統明確表示政策不會有變更的餘地，對台旅行禁令將維持不變，此番發言引起國內對菲律賓不滿情緒升溫，國民黨及民進黨立委更是齊聲開罵。

國民黨立委蔣萬安、林奕華、洪孟楷今(14)日上午召開「菲常可惡！蔡政府硬起來！」記者會，怒批菲律賓不尊重中華民國主權，為了維護我方國格及尊嚴，呼籲外交部祭出強烈制裁，包含取消簽證優惠、召回駐菲大使外，也請菲國駐台大使回到菲律賓。

民進黨立委鄭運鵬今日受訪時，認為還是要看菲律賓之後是否會釋出善意，畢竟菲律賓僅是總統態度強硬，但台灣卻是從總統、國會到人民都很不滿這次作法，如果雙方相互制裁，依照菲律賓在經濟上移工與產業對台依賴度，一定是對方損失較大，放重話表示菲律賓這次做了錯誤的決定。另外鄭運鵬也建議，在紓困方案上，台灣可做長期規畫，擬定菲律賓移工的替代方案，讓台灣可以有更多籌碼與菲國抗衡。