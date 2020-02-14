滯武漢台商第二班包機遙遙無期 陳時中：121人名單已備妥

滯留武漢台商，自從第一班包機返台後，接續包機計畫遙遙無期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明首班包機的過程，中方不斷拖延，最後給予百般承諾，卻沒有做到，他知道滯留武漢台人相當心急，我們也很急，但必須要做好檢疫，按部就班才能完成相關疏運。

陳時中表示，今天將中國河南、浙江列為一級流行區域，主因為當地明顯出現社區群聚感染現象，目前滯留於武漢的台灣民眾相當心急，但是我們也很急，接回滯留台商的安排，自始至終以防疫優先，優先接回弱勢、疾病患者。

不過，中國編織各種理由拖延，並且拒絕我方建議，陳時中表示「非常遺憾」，他也說明第一次洽談包機的過程，當初表明希望弱勢優先，且我國可以派醫護人員與檢疫人員作好登機前檢疫，並在航程可以照顧我國民眾。

為了達到這個目標，我方表示派華航接機，但中方堅持要安排東航，並一再保證一定會完成檢疫，並以防疫優先，陳時中說，由於中方的保證，我方才勉強同意，沒想到第一班包機，卻出現發燒個案且被確診，顯示中方根本沒有達成承諾。

陳時中表示，我方與中方目前持續溝通，但中國方面防疫事務繁重，互助防疫第一原則，我方除堅持運輸相關原則，也提供 121位急需返台國人名單，並明確表示派華航執行任務，華航已經做好規畫，籌組12位防疫人員，協助屆時的檢疫。

而華航班機醫護防疫人員編組，已經做好防檢疫醫療知識，計畫完成整備，隨時可以執行第二班包機，不過現在溝通的狀態，中方仍拒絕合作，堅持要東航執行任務，由於首班包機的流程問題重重，若是尋第一班包機模式進行，將會有防疫漏洞。

陳時中說，實在無法理解中國堅持，再次表達「遺憾」，強調相關疏運安排應該按部就班。