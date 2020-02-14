窮小子娶當紅女星不被看好 胡志強與妻攜手46年結婚照曝光

前台中市長胡志強與妻子邵曉鈴是政壇上人人稱道的夫妻典範，兩人結婚至今46年仍十分恩愛，而2006年邵曉鈴遭小客車追撞重傷的車禍消息，也讓大眾看到胡志強愛妻心切的一面。近期，專門分享聯合報歷史新聞照的「報時光UDNtime」臉書粉專就分享了一張1973年胡志強和邵曉鈴的結婚照，兩人站在一起十分登對，但在當時這段感情卻不被看好，因為身為當紅女星的邵曉鈴竟要嫁給當時身無分文的窮學生胡志強。

民國50幾年，21歲的邵曉鈴剛從政戰學校戲劇系畢業成為少尉軍官，但每日任務卻是為中視戲劇的國軍藝工隊學長姐提化妝箱、削眉筆，而在某天因緣際會下，由於開播女主角未及時趕到，導播眼看節目就要開天窗，急忙叫化妝師替邵曉鈴化妝，上場替代女主一位，使她意外登上螢光幕前，而邵曉鈴溫柔動人的氣質也吸引到了中視高層的注意，不到一個禮拜便跟她簽下合約，邵曉鈴也正式成為中視的基本演員。

成為演員後，邵曉鈴演過「大地春雷」、「苦情花」、「長白山上」等經典戲劇，而她的演藝之路也開始逐漸攀升，戲一檔接著一檔播出，她的知名度也逐漸擴展開來，成為中視當家花旦，但在邵曉鈴心中卻不習慣這種五光十色的生活，這時她遇上了從小在眷村一塊長大的胡志強，並決定退出幕前，與胡志強赴英留學，並將自己在演藝圈積存的積蓄花在兩人的英國生活費上。

對於邵曉鈴的決定，不少人相當不看好，因為她大可過上富裕舒適的生活，卻拋下這一切與一個窮學生赴往英國，甚至有許多圈內人直呼她瘋了，但對邵曉鈴而言，這樣的生活很踏實，與胡志強過著低調的生活，也未曾想過復出，而結婚46年過去，時間證明當年不被看好的戀愛，只要有心仍能持久。