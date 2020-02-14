立院新會期敲定21日開議 蘇貞昌報告新冠肺炎疫情

立法院長游錫堃今天召集就任院長後首次的朝野協商，針對開議日、支持台灣加入世界衛生組織（WHO）決議文進行討論。會中，民進黨團主張21日開議，在野黨則主張18日；最後朝野達成共識，現階段先讓各行政部門專心防疫工作，開議日期決議為21日。

21日開議當天，行政院長蘇貞昌也將針對疫情進行報告；決議文部分，則由各黨團推派1名代表參與協商，統整出版本後，於開議日當天送院會宣讀。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，因應新冠肺炎疫情，當前疫情控制是關鍵，應讓行政部門專心防疫，提早3天開議意義不大，加上目前政院版紓困條例草案也尚未出爐，因此執政黨主張21日開議最洽當時機。

國民黨團總召林為洲表示，由於黨團已提出紓困條例版本，因此希望18日就能開議，盡早來討論修法相關問題，也增加朝野之間討論的時間。

台灣民眾黨團總召賴香伶表示，開議日期當然希望越早越好，但若民進黨團有其考量，「我們是新兵，接受執政黨要求」；但在蘇貞昌施政報告上，民眾黨團仍會針對紓困條例嚴加把關，並關注財政紀律。

時代力量黨團總召邱顯智也表示，時力傾向18日盡早開議，但也不堅持一定要如此；不過仍呼籲蘇貞昌來立法院報告時，要有獨立的篇幅來說明疫情。

經協調，游錫堃宣布，立院新會期開議日定於21日，屆時將邀請蘇貞昌到立院針對新冠肺炎疫情措施進行施政報告，報告後各黨團進行政黨質詢，由民進黨推派4人、國民黨2人、民眾黨及時代力量1人，質詢時間及順序都依照議事處辦理。

柯建銘補充，此次蘇貞昌到立院進行施政報告，除了以往的內容外，會再新增一本針對新冠肺炎疫情的書面報告。

決議文部分，各黨團達成共識決議，各推1名委員參與協調，由法制局在20日下午5點前綜合整理各版本，加蓋各黨團章戳，於21日開議日當天送院會宣讀。