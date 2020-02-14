蔡英文嗆馬英九：做過總統應知現在還是以疫情掌控為優先

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，針對政府撤回陸配子女入境政策，前總統馬英九批評蔡英文總統的行為與之前承諾落實《兒童權利公約》背道而馳。蔡總統表示，既然已經做過總統，也應該知道在做一個相關的決策，現在最重要還是以疫情掌控為最優先。

蔡總統今天下午視察台灣菸酒公司隆田酒廠，在行程結束後接受媒體訪問。對於撤回陸配子女入境政策，蔡總統說，相關的決策是由權責單位本於部會執掌所做的決定，但後來覺得對疫情的考量有沒有充分被考量進去，值得再一次檢查，請指揮中心從疫病跟疫情的掌控的角度來看這一個決策。她說，政府現在整個決策都是以疫情的掌控為最優先的考量，整個決策的核心，也是在指揮中心。

對於馬英九的評論，蔡總統指出，「這沒有歧視的問題，只有疫情處理、疫情掌控、保護國人健康是最重要的原則」。

蔡總統說，即便是在相關的國際公約，「都不會去防止疫情的主導機關去為了掌控疫情的需求所做的一些決策」，這無關歧視，也是一個暫時性的措施，因為關切到政府整體疫情處理，所以她是覺得既然已經做過總統（指馬英九），也應該知道在做一個相關的決策，現在最重要還是以疫情掌控為最優先。