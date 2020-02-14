快訊

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文嗆馬英九：做過總統應知現在還是以疫情掌控為優先

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統下午到台南視察台酒隆田酒廠防疫酒精生產情況。記者林敬殷／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，針對政府撤回陸配子女入境政策，前總統馬英九批評蔡英文總統的行為與之前承諾落實《兒童權利公約》背道而馳。蔡總統表示，既然已經做過總統，也應該知道在做一個相關的決策，現在最重要還是以疫情掌控為最優先。

蔡總統今天下午視察台灣菸酒公司隆田酒廠，在行程結束後接受媒體訪問。對於撤回陸配子女入境政策，蔡總統說，相關的決策是由權責單位本於部會執掌所做的決定，但後來覺得對疫情的考量有沒有充分被考量進去，值得再一次檢查，請指揮中心從疫病跟疫情的掌控的角度來看這一個決策。她說，政府現在整個決策都是以疫情的掌控為最優先的考量，整個決策的核心，也是在指揮中心。

對於馬英九的評論，蔡總統指出，「這沒有歧視的問題，只有疫情處理、疫情掌控、保護國人健康是最重要的原則」。

蔡總統說，即便是在相關的國際公約，「都不會去防止疫情的主導機關去為了掌控疫情的需求所做的一些決策」，這無關歧視，也是一個暫時性的措施，因為關切到政府整體疫情處理，所以她是覺得既然已經做過總統（指馬英九），也應該知道在做一個相關的決策，現在最重要還是以疫情掌控為最優先。

疫情 馬英九 陸配
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

馬籲蔡「別讓民粹碾壓人權」

影／蘇貞昌暗諷馬英九：不要只講風涼話

滯留包機沒下文 蘇貞昌：對同胞關心百分百盼千里送藥

馬批蔡撤回陸配子女來台是歧視 總統府：暫時性措施

相關新聞

立院新會期敲定21日開議 蘇貞昌報告新冠肺炎疫情

立法院長游錫堃今天召集就任院長後首次的朝野協商，針對開議日、支持台灣加入世界衛生組織（WHO）決議文進行討論。會中，民進...

蔡英文嗆馬英九：做過總統應知現在還是以疫情掌控為優先

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，針對政府撤回陸配子女入境政策，前總統馬英九批評蔡英文總統的行為與之前承諾落實《兒童...

立院協商開議日 柯建銘：紓困條例最快25日通過

立法院今天下午朝野協商開議日，民進黨團總召柯建銘表示，黨團希望開議日仍是21日或25日，但還要協商。至於行政院紓困條例若20日院會通過，立法院21日開議，循例21、25日進行行政院長蘇貞昌的施政總質詢，但柯建銘也提到，「若要快的話，紓困條例最快25日也可以處理，但差不了幾天。」

二三讀分不清 藍委：游錫堃應多請教地下院長

立法院下午協商開議日，各黨團也將協商「支持台灣參加WHO共同決議文」。立法院長游錫堃昨表示，一旦有黨團提案，朝野有共識，當天就能三讀發出支持台灣參加WHO決議文或宣讀聲明。不過國民黨立委賴士葆批評，游錫堃連什麼要二讀、什麼要三讀都不懂，建議游錫堃多請教地下院長柯建銘，否則貽笑大方。

菲拒撤台禁令 鄭運鵬：不友善國家限外勞名額

菲律賓總統杜特蒂表示不會取消對台灣人入境禁令，發言人還指台灣可儘管取消免簽。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，若菲仍不友善，可針對不友善國家限制外勞名額並納紓困方案。

菲拒撤禁台 藍委籲蔡政府硬起來「即刻制裁」

新冠肺炎疫情延燒，菲律賓以「一中政策」禁止台灣民眾入境菲國，昨晚還重申不會取消禁令，還嗆聲要台灣儘管取消免簽優惠。立院國民黨團上午籲蔡政府硬起來，即刻採取制裁措施。

影／綠議員怒學姐沒到職就任用！柯：心中大便看啥都大便

台北市政府副發言人黃瀞瑩回任爭議一籮框，除了被先前爆出徵選期程有問題，現在又被綠營議員爆料疑似沒公告到職就任用。民進黨台...

菲律賓若拒解除「禁台令」 我擬出招反制

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，菲律賓將台灣列入禁止入境名單。菲律賓今下午將召開內閣政策性會議，可望做成最終決定。據了解，外交部截至今日仍與菲國有關單位全力溝通協調，但若菲方決定不變，我方也備妥方案因應，包括取消菲律賓免簽，停止經貿方面等現有交流都是可能的反制措施...

蔡政府禁陸配子女返台 國民黨：侵害兒童人權

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，陸委會對是否開放取得居留權陸配子女來台政策卻引發爭議。國民黨發新聞稿批評，蔡政府禁...

影／蘇貞昌暗諷馬英九：不要只講風涼話

因應新冠肺炎，行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津今早視察新北市鶯歌權和機械的口罩設備生產新機組。蘇貞昌接受媒體聯訪的時候，有...

彰中同學贈20萬口罩防疫 蔡英文：展現年輕世代責任感

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓國內口罩需求大增，蔡英文總統今天在臉書表示，「防疫總動員，謝謝彰化高中同轉贈20萬個口...

國民黨重建 孫大千：有5個問題要面對

國民黨2020選舉大敗，錯失重返執政的機會，黨主席補選聚焦改革。國民黨前立委孫大千今在臉書指出，在國民黨重建過程中，必須...

熱門新聞

新冠肺炎全球燒！菲律賓維持旅行禁令 嗆台儘管取消免簽

全球疫情地圖／日本沖繩新增1例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

北韓號稱新冠肺炎零確診 傳隔離官員趴趴走被槍決

兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

日本首宗新冠肺炎死亡病例！神奈川縣女性不治

菲律賓對台灣人實施旅行禁令 杜特蒂拒絕解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。