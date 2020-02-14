影／綠議員怒學姐沒到職就任用！柯：心中大便看啥都大便
台北市政府副發言人黃瀞瑩回任爭議一籮框，除了被先前爆出徵選期程有問題，現在又被綠營議員爆料疑似沒公告到職就任用。民進黨台北市議員簡舒培在臉書上po出黃瀞瑩的到職通知書，上頭顯示報到時間是2月7日，不過台北市政府網站上的公告時間卻是2月8日，質疑「沒公告就任用」，痛批柯文哲「愛把公開透明掛在嘴邊，卻假公開透明之名行黑箱之實」。對此黃瀞瑩澄清，是因為市府同仁行政上作業上時間差，2/7的確就報到完成，因當時已經接近下班時間，才會事後才上網公告，也奉勸議員目前應該先以防疫工作為主。
台北市長柯文哲受訪時也替黃瀞瑩緩頰，指她是接到通知來報到，程序一切都合法沒有問題。至於簡舒培寫「天大地大非她不可的學姐」，柯文哲不客氣回嗆「這就是蘇東坡跟佛印的故事，心中有大便看什麼都是大便！」
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