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蔡政府禁陸配子女返台 國民黨：侵害兒童人權

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，陸委會對是否開放取得居留權陸配子女來台政策卻引發爭議。國民黨發新聞稿批評，蔡政府禁止非本國籍陸配子女返台政策恐造成國人與未成年子女被迫分離，違背兒童權利與侵害人權

國民黨呼籲蔡政府，可檢討現行全面禁止非本國籍陸配子女返台做法，授權陸委會在兼顧防疫與人權考量下，有條件進行個案審查，讓有急迫需求的陸配未成年子女入境，以獲得家人妥善照顧。

國民黨文傳會代主委王育敏表示，滯留大陸陸配未成年子女，多數並非刻意在兩岸間選擇國籍，而是長年在台灣居住，待居留期滿後始能申請中華民國身分證，盼外界減少歧視言論，以差別性標準對待國人與其子女，讓有迫切回台需求的陸配子女有一條路可以走。

「民主、自由、人權是台灣最珍貴的價值」，王育敏呼籲，政府全力防疫之際，也可顧及大陸配偶未成年子女權益，相信陸委會與防疫單位應能針對特殊個案嚴格把關，兼顧防疫工作與保障未成年幼童權益，並以落實《兒童權利公約》中兒童及少年權利保障之規定，實踐中華民國以人權立國初衷。

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