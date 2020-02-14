彰中同學贈20萬口罩防疫 蔡英文：展現年輕世代責任感

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓國內口罩需求大增，蔡英文總統今天在臉書表示，「防疫總動員，謝謝彰化高中同轉贈20萬個口罩」。彰中同學決定將募集來的20萬個口罩，先轉贈給衛生福利部統籌運用，支持第一線的醫療防疫人員及病患，對抗武漢肺炎疫情。

蔡總統表示，彰化高中同學們對公共事務和國際援助工作的投入，一直讓她印象非常深刻。最近，彰中的同學再次展現台灣年輕世代的責任感和行動力。

蔡總統表示，去年底，彰中同學募集了20萬個口罩，原本這個月就要送往中東的難民營。但是，「現在他們決定先轉贈給衛生福利部統籌運用」，支持第一線的醫療防疫人員及病患，對抗武漢肺炎疫情。

蔡總統說，彰中同學長期參與各種社會議題，也連續12年到非洲友邦史瓦帝尼做志工，背後有一位推手，就是數十年來持續鼓勵學生要以行動來改變社會的的呂興忠老師。去年，她也非常高興可以頒發師鐸獎給呂老師，當面謝謝他在教育上的奉獻。

「這次彰中同學捐贈口罩，就是對『我OK你先領』活動最好的響應。」蔡總統說，她要再次提醒大家，不必囤積口罩，只有長時間待在密閉空間、進入醫院免疫力較低時才需要戴口罩，「我們盡量把口罩留給最需要的病患和第一線的防疫人員」。

今天是情人節，蔡總統也說，「我們除了陪伴身邊心愛的人，也感謝每一位投入防疫工作的人。因為有他們的付出，我們才能有安心又安全的生活」。