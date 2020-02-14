國民黨重建 孫大千：有5個問題要面對

國民黨2020選舉大敗，錯失重返執政的機會，黨主席補選聚焦改革。國民黨前立委孫大千今在臉書指出，在國民黨重建過程中，必須面對5個問題。

孫大千說，第一，如何內化韓國瑜所凝聚的庶民力量，讓國民黨徹底成為一個庶民政黨，完成國民黨支持結構的徹底轉變？

第二，如何從傳統的人際關係式的動員模式，完全轉型成為數位平台式的組織經營？

第三，如何提出一個讓台灣人民願意相信國民黨，和支持國民黨的理念和價值？

第四，如何建立一套淺顯易懂的兩岸路線的論述，讓台灣人民接受，唯有對話、和平和開放，才是台灣唯一的出路？

第五，如何和年輕世代對話、溝通，並且取得他們的認同？