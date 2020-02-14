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小明的故事 羅智強駁陳時中「丟包小孩的是政府」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員羅智強。圖報系資料照

陸委會主委陳明通11日用「小明的故事」闡述陸配子女遭遇困境，引起外界熱議，衛福部長陳時中說「沒有小孩被父母丟包，國家要收起來的道理。」但台北市議員羅智強今在臉書指出，雖然整體而言，他肯定陳部長抗疫的努力和辛勞，至少在「小明」的個案上，丟包小孩的是政府，並不是父母啊。

羅智強說，雖然他知道陳部長現在有著抗疫指揮官的英雄光環，站在陳的不同意見邊，大概會招來圍攻，但陳部長的話，有2個不公道。第一，台灣人民的未成年子女，都到國門口了，被政府趕走，已經夠慘了！陳部長何忍還要汙名化父母「丟包」子女？

第二，很抱歉，至少在小明的個案上，丟包小孩的是政府，並不是父母啊。政府堅持防疫能量有限，故決定丟包小明，已令人遺憾，何苦還要父母的身上插刀，汙名化他們丟包小孩？

羅智強指出，他想請陳部長看看聯合國兒童權利公約是怎麼規定的，第10條第1項兒童或其父母為團聚而請求進入或離開締約國時，締約國應依照第9條第1項之義務以積極、人道與迅速之方式處理之。締約國並應確保請求人及其家庭成員不因該請求而蒙受不利。

他說，再請陳部長看看衛福部網站上的這段話，兒童權利公約是最具普世性的國際公約，我國自103年11月20日立法施行兒童權利公約施行法，決心國際兒權保障規範為標竿，全方位構築守護兒童身心健康發展的環境。口口聲聲人權要與世界接軌的台灣，真的在乎兒童權利公約中應積極保障的普世價值嗎？

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