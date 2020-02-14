小孩被父母丟包？羅智強：陳時中的話有2個不公道

陸配子女返台政策一再轉彎，中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中昨天表示，陸委會和衛福部站在不同的立場有不同的看法，沒道理小孩被父母丟包，國家要收起來；台北市議員羅智強認為陳時中的話，有2個不公道。

羅智強在臉書指出：

第一，台灣人民的未成年子女，都到國門口了，被政府趕走，已經夠慘了！陳部長何忍還要污名化父母「丟包」子女？

第二，很抱歉，至少在小明的個案上，丟包小孩的是政府，並不是父母啊！

政府堅持防疫能量有限，故決定丟包小明，已令人遺憾，何苦還要父母的身上插刀，污名化他們丟包小孩？接著，他想請陳部長看看聯合國兒童權利公約是怎麼規定的：

第10條第1項

兒童或其父母為團聚而請求進入或離開締約國時，締約國應依照第9條第1項之義務以積極、人道與迅速之方式處理之。締約國並應確保請求人及其家庭成員不因該請求而蒙受不利。

他再請陳部長看看衛福部網站上的這段話：

兒童權利公約是最具普世性的國際公約，我國自103年11月20日立法施行「兒童權利公約施行法」，決心國際兒權保障規範為標竿，全方位構築守護兒童身心健康發展的環境。

口口聲聲人權要與世界接軌的台灣，真的在乎兒童權利公約中應積極保障的普世價值嗎？