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小孩被父母丟包？羅智強：陳時中的話有2個不公道
陸配子女返台政策一再轉彎，中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中昨天表示，陸委會和衛福部站在不同的立場有不同的看法，沒道理小孩被父母丟包，國家要收起來；台北市議員羅智強認為陳時中的話，有2個不公道。
羅智強在臉書指出：
雖然整體而言，他肯定陳部長抗疫的努力和辛勞，雖然他知道陳部長現在有著抗疫指揮官的英雄光環，站在陳時中的不同意見邊，大概會招來圍攻。但他要說陳部長的話，有2個不公道。
第一，台灣人民的未成年子女，都到國門口了，被政府趕走，已經夠慘了！陳部長何忍還要污名化父母「丟包」子女？
第二，很抱歉，至少在小明的個案上，丟包小孩的是政府，並不是父母啊！
政府堅持防疫能量有限，故決定丟包小明，已令人遺憾，何苦還要父母的身上插刀，污名化他們丟包小孩？接著，他想請陳部長看看聯合國兒童權利公約是怎麼規定的：
第10條第1項
兒童或其父母為團聚而請求進入或離開締約國時，締約國應依照第9條第1項之義務以積極、人道與迅速之方式處理之。締約國並應確保請求人及其家庭成員不因該請求而蒙受不利。
他再請陳部長看看衛福部網站上的這段話：
兒童權利公約是最具普世性的國際公約，我國自103年11月20日立法施行「兒童權利公約施行法」，決心國際兒權保障規範為標竿，全方位構築守護兒童身心健康發展的環境。
口口聲聲人權要與世界接軌的台灣，真的在乎兒童權利公約中應積極保障的普世價值嗎？
有網友認為羅智強的說法一針見血，小明好像變成國際孤兒了，小明如果是美國籍就沒事了，也有人認為此時應督請政府快速處理，讓中華民國人民的小孩可以快速申請到中華民國國籍，這樣就能解決問題了！但持不同意見的網友則表示，怎麼不叫馬前總統去跟中共講人權？就只會現在來跟台灣道德勒索？
更有網友，有關小明的問題，應該先解決網軍問題，這只是冰山一角，日後相同的類似的問題，還會再出現，但最大的問題在網軍洗風向，以前能發揮人道救援精神，何以現在如此絕情，這就是網軍帶來的問題！
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