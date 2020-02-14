美參議員提案讓台官員秀國旗 外交部：感謝友我作為

美國共和黨參議員克魯茲13日領銜提出「台灣主權象徵法案」，旨在允許台灣外交官與軍人在美執行公務時，可以展示國旗與穿著制服。外交部發言人歐江安今表示，感謝美國國會議員採取各項友我作為，我國政府也將持續深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。

歐江安說，美國聯邦參議員克魯茲於美東時間13日與柯頓等9位參院同僚共同提出「台灣主權象徵法案」(Taiwan Symbols of Sovereignty Act，簡稱Taiwan SOS Act )。這項法案內容，旨在要求美方准許我國執行公務的外交與軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。

歐江安表示，美國國會長期以來透過立法等方式就台美關係重要議題表達正面友好立場。外交部感謝美國國會議員採取各項友我作為，鼓勵美國行政部門放寬不合時宜的台美交往限制。

歐江安說，未來我國政府也將持續以務實態度，與美方保持密切溝通，在既有良好基礎上，持續深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。