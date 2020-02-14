菲稱旅遊禁令非一中 蘇貞昌：提供國人沒去過中國證明

新冠肺炎（COVID-19）延燒，各國邊檢防役升級，但台灣疫情相對穩定，菲律賓卻實施中港澳台均不得入境，且不肯撤對台旅遊禁令。行政院長蘇貞昌今早視察權和口罩設備製造後，受訪表示，菲律賓政府也說，這不是受一中政策影響，政府將持續溝通，提供國人有沒有去過中國證明。

蘇貞昌表示，各國要把關這個我們理解，有些國家「搞不清台灣中國不是同一國」，或到底台人有無去過中國，他指出，菲律賓政府也說，這不是受一中政策影響，是為他們把關。

蘇貞昌說，透過不斷溝通，讓他們知道我們不同國、我們嚴謹把關，沒有社區感染。台灣人有沒有去過中國我國政府可以掌握，該國政府需要（證明）我們可以提供。