菲拒撤禁台 綠：支持政府強硬 民眾黨：免簽新南向反制

菲律賓總統杜特蒂表示不會取消對台飛航禁令，發言人還指台灣可儘管取消免簽。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，若菲仍不友善，可針對不友善國家限制外勞名額並納紓困方案。民眾黨團副總召張其祿說，政府應有策略反制，包括取消免簽、新南向、外勞等都是籌碼。

時代力量黨團總召邱顯智也呼籲蔡政府，可以考慮取消免簽，並檢討目前的新南向政策運作效果。

鄭運鵬說，對於杜特蒂拒撤對台禁令，外交部給菲律賓的時間底線是在今天中午菲國的內閣會議結論，黨團支持外交部保持彈性溝通。鄭提到，若菲國仍不友善，政府既然都要提出紓困方案，若有需要的話，可針對不友善國家限制移工名額，納入紓困方案，並且找出長期的替代來源，不要讓菲國予取予求。

張其祿也表示，杜特蒂對中美兩邊好處都想拿，這次對台禁令也應是政治操作，台灣應該要防範會不會有其他東南亞國家起而效尤。

鄭運鵬提到，黨團也會請外交部傳達菲律賓政府，菲律賓是杜特蒂總統一人強硬，台灣是國人和國會全體支持政府，可以採取強硬立場，請菲方不要誤判，尤其台菲關係若破壞，菲律賓的損失一定會比較多。

鄭運鵬也呼籲國人，這是兩國之間的問題，讓政府解決就好，請大家不要把情緒轉移到在台的菲籍移工、新住民及子女，他們都是幫助台灣發展的好夥伴。