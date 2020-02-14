國民黨團籲蔡政府對菲律賓硬起來 外交部：會通盤考量
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，菲律賓將台灣列入禁止入境名單。立院國民黨團上午籲蔡政府應「硬起來」，外交部與菲律賓國交涉過程，要展現強硬態度，即刻採取制裁措施。對此，外交部發言人歐江安表示，「謝謝委員們的指教及給外交部的建議，我們充分瞭解，會納入通盤考量。」
國民黨團書記長蔣萬安表示，菲律賓旅行禁令是矮化我國主權做法，要求外交部嚴正抗議，要求菲國解除禁令；菲國若繼續無視台灣抗議，蔡政府就應硬起來採取必要制裁手段，展現捍衛中華民國國格與台灣人民尊嚴決心。
蔣萬安也說，這次外交部與菲律賓國交涉過程，要展現強硬態度，否則後續恐引發骨牌效應，讓東南亞甚至其他國家比照辦理。
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