二三讀分不清 藍委：難為游錫堃 應多請教地下院長

立法院下午協商開議日，各黨團也將協商「支持台灣參加WHO共同決議文」。立法院長游錫堃昨表示，一旦有黨團提案，朝野有共識，當天就能三讀發出支持台灣參加WHO決議文或宣讀聲明。不過國民黨立委賴士葆批評，游錫堃連什麼要二讀、什麼要三讀都不懂，建議游錫堃多請教地下院長柯建銘，否則貽笑大方。

針對蔡明憲等人希望新國會開議第一天就能作成決議，游錫堃昨表示，決議文或聲明有所不同。作出決議文必須依照議事程序完成三讀；但如果作出聲明，只要朝野協商通過，經立法院院會宣讀，大家沒有意見，就成為大會聲明。

不過依照立法院職權行使法第七條，立法院的議案，只有法律案、預算案需要三讀，其他議案只需要二讀議決。賴士葆說，立法院不是有個地下院長叫柯建銘，不是什麼都要經過三讀，當過立委的都清楚，建議游院長對於這種糗事，應該多請教地下院長。

立法院議事處則表示，若有黨團提出決議共同聲明，就看各黨團有無意見，協商時提出要不要修正內容，若協商有共識，就由各黨團簽署聯合決議聲明，等開議後，院會第一天就可以通過各黨團的聯合聲明，只需二讀，不需經過三讀。

賴士葆說，畢竟游錫堃沒有當過立委，但一天立委都沒當過，就來當立法院長，的確很難為游。賴也批評，再度國會過半的民進黨，現在是官大學問大，有誰敢挑戰？尤其817萬選票總統任命的立法院長，誰敢挑戰？做錯的也是對的。