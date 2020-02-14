增60條口罩產線600萬片 蘇貞昌：有台灣國籍是最好保障

因應新冠肺炎，行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津今早視察新北市鶯歌權和機械的口罩設備生產新機組。蘇貞昌表示，除了經濟部奔走，更感謝民間主動配合，新增60條產線，從原本工期半年縮減到1個月，能多生產600萬片口罩，明就有9台送廠生產。蘇貞昌說，患難見真情，「台灣值得大家來愛，有台灣國籍是最好的保障」。

沈榮津表示，行政院指示口罩「統一徵用、統一調度、統一售價」，再加60條產線，變1000萬片。除了他去看工廠，工研院、民間工具機業者也馬上就來幫忙，一起組國家隊，「很甘心」。包括長宏機械負責製作40條、權和機械20條產線。過去60條要4-6月，現在1個月就好。3月15日全數交出，產能逐步出來。

工具機公會理事長許文獻表示，台灣工具機全球名列前茅，這次疫情全力配合。勸和董事長蕭鴻彬也說，為國人健康盡力。

蘇貞昌表示，患難見真情，碰到困難才知道誰願意幫忙。中國武漢肺炎形勢嚴峻，台灣能守住第一線一個月，是有道理不是偶然。包括政府第一時間決定限制口罩出口制價、健保實名制、第一線辛苦防疫人員、業界幫忙投入，及有高貴情操的國民喊出「你先領」，「我以國人同胞為榮」。

蘇貞昌說，明天就有9台要配到廠商去，60台600萬片，屆時台灣會變全球產口罩第二多國。他表示，第一輪是國人7天2片，再來這批產量出來，第二輪會優先給第一線醫護診所、患者陪病、交通司機及警政等。另，因應2月25日開學，高中以下經由教育部提供給提供給學校。日產一千萬片後，再斟酌能力，以國人、真正需要優先。

此外，蘇貞昌也強調，口罩要正確使用，不是隨時需要戴。另他也表示，紓困、改變觀光體質 特別條例及特別預算下周就要送立法院。

蘇貞昌最後特別說，台灣值得大家來愛，「有台灣國籍是最好的保障」。

蘇貞昌隨後受訪，針對有口罩工廠沒有被徵用，但也不能賣口罩或出口，他表示，經濟部將全數徵用，目前一小部分沒有含在範圍內，多一片是一片。