立院今協商開議日 柯建銘：紓困條例最快25日通過

立法院今天下午朝野協商開議日，民進黨團總召柯建銘表示，黨團希望開議日仍是21日或25日，但還要協商。至於行政院紓困條例若20日院會通過，立法院21日開議，循例21、25日進行行政院長蘇貞昌的施政總質詢，但柯建銘也提到，「若要快的話，紓困條例最快25日也可以處理，但差不了幾天。」

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，立法院今天朝野協商開議日，民眾黨團、國民黨團、時代力量黨團都表達希望盡快開議，希望開議日為18日，時力黨團更提出，希望蘇貞昌應針對新冠肺癌疫情進行專案報告。

民進黨團書記長鍾佳濱說，開議日還是要由院長游錫堃協商決定，但黨團認為，行政院紓困條例版本預計20號通過行政院會，開議日可以與政院紓困條例一同考量，對於在野黨希望18號開議，黨團尊重，但若要針對紓困條例做有意義審查，等版本出來不可或缺。

國民黨團總召林為洲說，黨團認為開議日越快越好，若紓困條例協商順利，黨團也希望條例可以盡快2月底通過。林表示，黨團會持續與民眾黨溝通，希望支持國民黨團版本。

民眾黨團總召賴香伶說，立法院開議日與特別條例版本何時送進立院，沒有特別連結，黨團認為18日還是最好的折衷開議時間。至於紓困條例，若行政院版本沒有納入防疫照顧假的生活津貼，民眾黨會提出意見希望納入。

時代力量黨團總召邱顯智說，時力原本希望7日就開議，但今天協商最快也只能18日才開議，至於行政院將提紓困條例，邱表示，黨團會在協商時提出，希望蘇貞昌在總質詢時先針對新冠肺炎專案報告，才能知道紓困的範圍有多大。目前時力黨團傾向不自提版本，但若政院版本有意見，會以臨時動議的方式提出。