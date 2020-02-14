防疫紓困 蘇貞昌：範圍擴大、經費可調挪、產業税放寬

新冠肺炎衝擊觀光旅遊民生，政府擬祭出一年600億紓困轉型方案，不過有人認為分下來太少；行政院長蘇貞昌今早赴權和機械視察口罩設備生產新機組後受訪表示，紓困範圍上會更擴大，政府誠心誠意，預算再調挪都沒關係，業界繳稅也從寬。

蘇貞昌表示，疫情嚴峻第一時間是防疫，再來紓困、第三步振興，雖然有優先順序，但也同步進行。

他表示，產業受衝擊政府立刻紓困，但疫情這麼大，要以緩濟急。行政院推特別條例、特別預算一年六百億，包括觀旅、交通陸海空、內需餐飲等，還有文化展演也受到衝擊，方方面面又要雨露均霑，紓困範圍上會更擴大，業界繳稅從寬。

蘇貞昌表示，乾旱時期剛好能清水庫淤積，舉例平常夜市人潮多，要修廁所、給水排水系統沒辦法動工，這時大補助動工，觀光人才也趁機進修。他說，希望經過這個嚴峻考驗，台灣還能更好，大家同一國，大家休戚與共。