防疫紓困 蘇貞昌：範圍擴大、經費可調挪、產業税放寬
新冠肺炎衝擊觀光旅遊民生，政府擬祭出一年600億紓困轉型方案，不過有人認為分下來太少；行政院長蘇貞昌今早赴權和機械視察口罩設備生產新機組後受訪表示，紓困範圍上會更擴大，政府誠心誠意，預算再調挪都沒關係，業界繳稅也從寬。
蘇貞昌表示，疫情嚴峻第一時間是防疫，再來紓困、第三步振興，雖然有優先順序，但也同步進行。
他表示，產業受衝擊政府立刻紓困，但疫情這麼大，要以緩濟急。行政院推特別條例、特別預算一年六百億，包括觀旅、交通陸海空、內需餐飲等，還有文化展演也受到衝擊，方方面面又要雨露均霑，紓困範圍上會更擴大，業界繳稅從寬。
蘇貞昌表示，乾旱時期剛好能清水庫淤積，舉例平常夜市人潮多，要修廁所、給水排水系統沒辦法動工，這時大補助動工，觀光人才也趁機進修。他說，希望經過這個嚴峻考驗，台灣還能更好，大家同一國，大家休戚與共。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言