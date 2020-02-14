黃瀞瑩回鍋遭疑黑箱 柯文哲：心中有大便看什麼都大便

「學姊」黃瀞瑩先前擔任台灣民眾黨不分區立委候選人，辭去台北市政府副發言人一職，日前又回鍋北市府，除了加薪外，遭疑早已內定，惹上假徵才爭議，如今民進黨台北市議員簡舒培昨天在臉書貼文，指北市府2月4日發出徵才公告，6日徵才截止，8日上網公告黃瀞瑩錄取，但黃瀞瑩竟在2月7日就到職，質疑黑箱作業。

對此，台北市長柯文哲今天上午出席「2020士林官邸鬱金香展」，會前被問到黃瀞瑩任用爭議，柯文哲表示，公務員辦事不可能犯法，特別是用錢、用人，北市府有一訂標準，真正問題是主計處公告比較慢，但一切合法沒問題。

媒體詢問，簡舒培認為黑箱作業？柯文哲則說，這就是蘇東坡跟佛印的故事，「不要再引誘我講」，隨後又反酸「心中有大便，看什麼都是大便」，並說主計、人事一條鞭，都有一定標準，不會誰當市長要刻意配合。