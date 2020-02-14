主席補選陷世代爭議 郝龍斌：民意不是只有年輕人民意
國民黨主席補選3月7日投票，被解讀為前副主席郝龍斌與立委江啟臣的世代對決。郝上午表示，世代交替是選舉訴求、假議題，若全交給年輕人，不見得這麼了解或沒行政經驗時未必是好事情，應是世代整合與傳承。
郝龍斌認為，民意不是只有年輕人的民意，應該各年齡層都有，各年齡層經驗傳承很重要，未來以集體領導方式讓國民黨走向正途；世代交替不是年齡交替，把所有工作交給年紀輕的人，民進黨就是好例子，經驗傳承很重要。
郝龍斌重申，若當選黨主席不會將主席之位當成尋求下一個公職跳板，希望能無私無我、大破大立推動黨的改革。郝說，過去黨內初選過程，黨內都有些質疑，黨主席掌握黨權是為了自己，這樣其他有志大位者就不會來合作。
郝龍斌表示，黨主席最重要要把自己放下，腦袋應該只有思考讓黨能贏，整個黨的理念政策才能透過執政推動下去。
郝龍斌說，若江啟臣選黨主席沒有其他想法，可以公開承諾，讓大家相信江不把這個位置當下個位置跳板。但郝強調，他只是宣示自己的主張，沒有呼籲任何人表態想法。
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