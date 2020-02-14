影／菲國堅決不取消禁令 陳其邁：沒理由禁止

菲律賓以「一中政策」為由禁止至台灣民眾入境菲國，菲國昨晚仍重申不會取消禁令，行政院副院長陳其邁表示，「基於客觀的科學證據，沒有理由禁止我們國人到菲律賓。」

陳其邁今天上午到衛福部台北醫院視察防疫整備情形，對於現在菲律賓堅持不撤禁台令，就是保護菲國人健康，行政院是否會有相關的反制措施？陳其邁表示，武漢肺炎在台灣確診病例18例，目前為止台灣守住了社區防線，沒有任何社區感染，所以基於科學的證據，台灣出國的旅客，相對在其他的國家，在健康跟防疫控制，其實是相當完備。

「基於客觀的科學證據，沒有理由禁止我們國人到菲律賓。」陳其邁說，希望政院今天下午的內閣會議能夠做一個正確的決定，能夠基於科學的基礎，而不要有政治上所謂一中原則的考量，假如沒有辦法在整個開會的過程裡面，排除這些政治的干擾，外交部會有所因應。

媒體詢問，國民黨覺得民進黨政府好像不夠強硬，比起過去馬政府對菲律賓的態度，陳其邁表示，武漢肺炎的情況跟過去的情況是截然不同的，也希望菲律賓政府能夠基於科學的考量，不要有太多政治考量。他已經講過，今天下午會開會，會看開會的結果，外交部跟政府一定會有所回應。