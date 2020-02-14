菲拒撤禁台令 許智傑：政府要有反制準備

對於菲律賓拒撤禁台令，民進黨立委許智傑說，希望菲律賓政府能有轉圜機會，在菲國的內閣會議結束後 政府也要有反制準備，但還是希望能盡量溝通，讓菲律賓能改變決策取消禁台令。

另外，有美國參議員提出「台灣主權象徵法案」促讓台官員訪美可秀國旗，許智傑表示，「台灣主權象徵法案」對台灣的國際地位及主權的鞏固，會有相當的作用，希望美國能夠盡快通過。

許智傑說，全國人民都會非常支持「台灣主權象徵」法案，讓台美關係再攀上高峰，尤其上週賴清德副總統當選人是40年來，首位踏入華府的台灣最高政治人物，這次參議員又提出台灣官員在美國可以秀出國旗的法案，這對台灣的國際地位及主權的鞏固會有相當的作用，希望盡快通過。