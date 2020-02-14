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郝龍斌：民眾心中恐懼 紓困券難刺激經濟成長
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊我國觀光周邊產業，蔡政府祭六百億元紓困產業措施，要推振興抵用券刺激消費。不過國民黨前副主席郝龍斌上午表示，現在最重要是趕快把疫情控制好，否則發紓困券也難刺激經濟成長。
郝龍斌說，紓困券發放民眾會很高興，但沒有辦法消除民眾對疫情的恐懼，而且疫情不好的時候，發放紓困券真能刺激經濟成長？現階段要消除民眾心中恐懼，才是最重要的事情。
郝龍斌認為，台灣新冠肺炎疫情並不嚴重，也沒有社區感染，但為什麼大家戴口罩、路上沒人、商家買氣低？就是因為心理恐懼，若政府能預做下一步防疫規劃，告訴民眾該如何配合，民眾就會有信心，也就不會恐慌。
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