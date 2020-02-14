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共機繞台警告 郝龍斌：不如把滯留武漢台灣民眾載回來
副總統當選人賴清德訪美出席國家祈禱早餐會引中國大陸不滿，連兩日派共機繞台。國民黨前副主席郝龍斌上午呼籲，新冠肺炎（COVID-19）疫情當前，大陸將滯留武漢台灣民眾用飛機載人回來，比派飛機在台灣四周繞好多了。
郝龍斌表示，兩岸過去能和平交往，創造不少兩岸紅利，基本心態是基於善意，但軍機繞台不會讓人覺得是善意，甚至是警告行為；現在疫情延燒，大陸做這樣不友善，意識形態與政治動機非常強的軍機繞台行動，非常不聰明。
郝龍斌說，肺炎疫情當前，兩岸多一些防疫專業與合作，絕對比大陸派軍機繞台好多了。
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