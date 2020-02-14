怎看中央擬發振興抵用券 柯文哲：政治核心是執行力

來自武漢的新冠病毒升溫，行政院研擬訂定「應變及紓困特別條例」草案，將發放「振興抵用券」，對於是否能振興經濟？台北市長柯文哲今天受訪表示，紓困方案一定要有，錢也不是問題，但他還沒看到執行辦法，沒辦法評論，政治核心是執行力，並提到台北市也有先準備，參考當年SARS經驗，再看中央執行辦法，之後修一修，他想這是最快方式。

柯文哲今天上午出席「2020士林官邸鬱金香展」，會前被問到中央推出「振興抵用券」，真的可以振興經濟？柯文哲表示，這次疫情讓市場蕭條很多，紓困方案一定要有，錢也不是問題，但他還沒看到怎麼執行，等相關執行辦法出來後，才知道怎配合跟執行。

媒體詢問，之前中央曾發放消費卷，卻挨批把錢丟到水裡，擔心這次「振興抵用券」也會沒什麼效果？柯文哲表示，政治核心是執行力，到底怎執行？中央說要拿600億，但他還沒看到執行辦法，也沒辦法評論。

另外，台北市副市長黃珊珊日前提到，指台北市能夠處理的包括市有財產的租金減免，或營運期間計算，針對簡易的企業融資，也跟台北富邦銀行協商，但具體內容等核定後對外發佈。

針對台北市紓困方案確定了？柯文哲表示，北市府有先準備，把當年SARS內容拿出來看，原則上是這樣，也不用自己發明什麼，用當年SARS經驗，再看中央執行辦法，之後修一修，他想這是最快方式。