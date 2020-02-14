肺炎疫情衝擊內需產業 鄭文燦盼「有感紓困」
新冠肺炎疫情延燒衝擊眾多產業，行政院將研擬訂定「應變及紓困特別條例」草案，將投入最多6百億元紓困，並計畫推出「振興抵用券」，桃園市長鄭文燦今天早上受訪強調希望紓困對策是「有感紓困」，政府應該可以多聽業者聲音，如何能夠讓內需產業度過疫情期間，以及疫情之後的復甦期。
鄭文燦今天早上8點在消防局主持桃園市疫情應變會議，他說，在防疫會議當中，有針對政府紓困的對策討論，包括觀光旅遊、交通運輸等五大內需產業，希望是要做「有感紓困」，現在每一個施行的方法，都已經慢慢產生了。
他說，五大內需產業的需求，除了消費券之外，政府應該可以聽聽業者聲音，如何能夠讓內需產業度過疫情期間，以及疫情之後的復甦期。
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