罷韓連署書逾27萬份 力拚16日達標30萬

高雄市民響應罷免市長韓國瑜連署書逾27萬，已近16日達30萬份目標，公民團體應景今天是西洋情人節，將贈送給送交4人連署書的民眾「罷」字巧克力，讓罷免活動增添了趣味性。

公民團體罷韓行動今天在民族、九如路口向過往的人車宣傳罷免行動，罷韓提案法定領銜人陳冠榮等人持罷免連署手板向人車宣傳罷韓活動加速進行，籲尚未簽署民眾趕快響應。

陳冠榮指出，連署份數已有27萬639份，每天1萬多份的連署數量是高雄人意志的展現；罷免是跨黨派運動，非屬任何顏色，是一種偏向「高雄的顏色」，高雄就是彩帶色，有彩虹的概念，公民團體是高雄人的側翼。

Wecare高雄發起人尹立指出，今天是站路口的最後一天，經過密集連署，份數在這週會達到目標30萬份；連署活動不會停，接著公民團體會展開資料的整理和造冊等。

他特別宣傳應景情人節，將贈送巧克力給送交4張連署書的民眾「罷」字巧克力，也祝大家情人節快樂。

時代力量市議員黃捷一早也和公民團體一起站路口宣傳罷韓行動並籲市民一起用罷免讓高雄市幸福。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票）。

公民團體預計在3月底向選委會遞交罷韓連署書、4月底通過選委會二階查核罷韓案成立、6月底舉辦罷免投票。