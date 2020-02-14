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菲律賓維持禁台人入境禁令 國民黨團：我國應即刻制裁

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
菲律賓上周出現3例新冠肺炎病例，且有1人死亡，菲國政府之後下令拒絕中國旅客入境。 （歐新社）

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，菲律賓以「一中政策」為由禁止至台灣民眾入境菲國，即使引發我國反彈，菲國昨晚仍重申不會取消禁令，要台灣儘管取消免簽優惠。立院國民黨團上午籲蔡政府應硬起來，即刻採取制裁措施。

黨團書記長蔣萬安表示，菲律賓旅行禁令是矮化我國主權做法，要求外交部嚴正抗議，要求菲國解除禁令；菲國若繼續無視台灣抗議，蔡政府就應硬起來採取必要制裁手段，展現捍衛中華民國國格與台灣人民尊嚴決心，

蔣萬安質疑，菲律賓2月1日出現肺炎死亡案例，是大陸境外死亡首例，台灣疫情控制得宜，狀況遠優於菲國，菲國卻將話反過來說；新冠肺炎疫情爆發，台灣至今有18例，新加坡卻已40多例，菲國為何禁台灣不禁新加坡？

蔣萬安提醒，這次外交部與菲律賓國交涉過程，要展現強硬態度，否則後續恐引發骨牌效應，讓東南亞甚至其他國家比照辦理。

副書記長林奕華指出，台菲歷史上，我國分別於2000年、2011年與2013年三次制裁菲律賓，其中2013年廣大興喋血案就祭出11種制裁，才讓菲國妥協，將嫌犯送回交司法制裁。

林奕華舉例，像是召回大使、發布赴菲旅遊紅色警示，停止台菲交流招商與農漁業、科技交流合作、航權談判與取消免簽優惠，甚至是在巴士海峽舉辦海空軍軍演都是2013年曾祭出的對菲制裁。

林奕華說，菲律賓是蔡政府新南向政策受惠國之一，既然現在菲國以一中原則對台灣施以旅遊禁令，我國應將菲國從國家投資與優惠政策明單中排除。

立委洪孟楷則表示，過去台灣對菲律賓單向採免簽優惠措施，一年免收約7.2億元簽證費用，這是台灣給菲國非常大外交優惠，現在菲國政府都聲稱歡迎台灣取消免簽，外交部應即刻取消菲國來台免簽制裁，若還做不到關門算了。

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