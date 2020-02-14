聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬批蔡撤回陸配子女來台是歧視 總統府：暫時性措施
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，陸委會日前撤回陸配子女入境政策，前總統馬英九今表示，蔡英文總統曾承諾會落實《兒童權利公約》，如今蔡政府行為是背道而馳。對此，總統府發言人丁允恭說，疫情指揮中心說得很清楚，「這是因應疫情的暫時性措施」，以降低人員流動風險、確保國民健康，更沒有所謂的歧視。
馬英九透過臉書表示，說，蔡總統曾說，「移民和移工，都是我們台灣的一份子」，難道這些父母不在身邊的「台灣之子」，不是台灣的一份子嗎？台灣不是一向以人權立國，以法治自豪嗎？「蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道」。
馬表示，依現行規定，國人與陸配在大陸地區所生的子女，要取得中華民國國籍，遠比與其他外國籍人士所生的子女更困難，並非他們不選擇台灣，而是即便已經選擇入籍中華民國，還必須經過漫長的等待，「這一點當過陸委會主委的蔡總統必然清楚」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言