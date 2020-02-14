馬批蔡撤回陸配子女來台是歧視 總統府：暫時性措施

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，陸委會日前撤回陸配子女入境政策，前總統馬英九今表示，蔡英文總統曾承諾會落實《兒童權利公約》，如今蔡政府行為是背道而馳。對此，總統府發言人丁允恭說，疫情指揮中心說得很清楚，「這是因應疫情的暫時性措施」，以降低人員流動風險、確保國民健康，更沒有所謂的歧視。

馬英九透過臉書表示，說，蔡總統曾說，「移民和移工，都是我們台灣的一份子」，難道這些父母不在身邊的「台灣之子」，不是台灣的一份子嗎？台灣不是一向以人權立國，以法治自豪嗎？「蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道」。

馬表示，依現行規定，國人與陸配在大陸地區所生的子女，要取得中華民國國籍，遠比與其他外國籍人士所生的子女更困難，並非他們不選擇台灣，而是即便已經選擇入籍中華民國，還必須經過漫長的等待，「這一點當過陸委會主委的蔡總統必然清楚」。