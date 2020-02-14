菲拒撤台禁令 鄭運鵬：不友善國家限外勞名額納紓困案

菲律賓總統杜特蒂表示不會取消對台飛航禁令，發言人還加碼指台灣可儘管取消免簽政策。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，外交部給菲律賓的時間底線，設定在今天菲國的內閣會議結論，黨團支持外交部保持彈性溝通。

鄭運鵬表示，既然台灣政府已經要採取產業紓困方案，就可以考慮把可能的菲律賓移工的衝擊納入紓困政策之中，一邊紓困、一邊尋找替代來源，不再讓菲律賓單方面予取予求。

鄭運鵬說，雙邊依賴較深的產業外勞，政府既然都要提出紓困方案，若有需要的話，對於不友善國家，可以限制外勞名額限制，納入紓困方案，並且找出長期的替代來源。

另外，鄭運鵬提到，對於杜特蒂總統都說這次禁台與一中原則無關，那更顯示菲律賓政府的不科學。鄭表示，他認為防疫上，菲律賓需要台灣的，絕對比台灣需要菲律賓的還要多。

黨團會請外交部轉達菲律賓政府，菲律賓是杜特蒂總統一人強硬，台灣是國人和國會全體支持政府可以採取強硬立場，請菲方不要誤判。

鄭運鵬呼籲國人，這是兩國之間的問題，讓政府解決就好，請大家不要把情緒轉移到在台的菲籍移工、新住民及子女，他們都是幫助台灣發展的好好夥伴。