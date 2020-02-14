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稱武漢肺炎是歧視 叫肺炎不精準…COVID-19到底該叫啥

馬英九：蔡英文讓陸配子女回家 別讓歧視凌駕人道

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統馬英九上午在臉書批評，蔡英文總統曾承諾會落實《兒童權利公約》保障孩子的尊嚴和權利，如今蔡政府行為是背道而馳。 圖／截自馬英九臉書

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，陸委會對是否開放取得居留權陸配子女來台政策卻引發爭議。前總統馬英九上午在臉書批評，蔡英文總統曾承諾會落實《兒童權利公約》保障孩子的尊嚴和權利，如今蔡政府行為是背道而馳。

馬英九並說，蔡總統曾說，「移民和移工，都是我們臺灣的一份子」，難道這些父母不在身邊的「臺灣之子」，不是臺灣的一份子嗎？臺灣不是一向以人權立國，以法治自豪嗎？蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。

馬英九表示，2014年11月20日「國際兒童人權日」，他以總統身分宣布《兒童權利公約施行法》正式施行；我國雖不是1990年生效的《聯合國兒童權利公約》締約國，但自此該公約在台灣被「國內法化」後，即具有法律效力，讓國內對未成年者的權利保障與國際接軌，中央與地方各級機關行使職權，依法應都應符合公約有關兒童及少年權利保障之規定。

馬英九說，《兒童權利公約》第2條規定，不可因為兒童或父母的國籍、族裔、社會背景不同，使其權利受到歧視；第九條要求，應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離；第10條更指出，兒童或其父母為團聚而請求入境或出境時，政府有義務依該法規定，秉持人道積極迅速處理。

馬英九表示，2017年11月20日，蔡英文總統出席《兒童權利公約》首次國家報告國際審查會議時，特別強調政府保障人權的決心，並表示會持續落實公約，保障孩子的尊嚴和權利。

馬英九質疑，此次新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，蔡政府所採取的部分作為，卻明顯與《兒童權利公約施行法》的精神背道而馳，讓我們憂心人道精神不彰，人權保障倒退。

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