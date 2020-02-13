北韓號稱新冠肺炎零確診 傳隔離官員趴趴走被槍決

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
北韓最高領導人金正恩。（美聯社）

英國每日郵報引述南韓東亞日報報導，北韓一名最近去過中國大陸的貿易官員，回國後因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在家隔離，卻在隔離期間去公共澡堂，而遭槍決。

報導中說，該官員這種行為可能傳播新冠肺炎病毒，被捕後立刻被槍決。消息人士表示，北韓最高領導人金正恩下令鎖國，而貿易官員赴中國大陸旅行返回北韓後被隔離。

據說，另一名北韓國家安全局官員試圖掩飾他去過大陸，而被下放到農場。北韓至今尚未傳出任何新冠肺炎確診病例，但當局已採取嚴厲措施防止疫情跨越邊境。

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