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菲律賓不取消禁止台人入境禁令 洪孟楷：杜特蒂在哈囉
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，菲律賓基於「一個中國政策」，禁止至台灣民眾入境菲國，引發台灣反彈，但菲國晚間重申不會取消禁令，要台灣儘管取消免簽政策。立委洪孟楷籲外交部，儘速取消對菲免簽、讓菲「稱心如意」。
洪孟楷表示，既然菲律賓總統杜特蒂態度明確，「杜特蒂在哈囉，就該讓他自食惡果」，外交部應即刻取消對菲國免簽，捍衛中華民國立場與尊嚴，不要讓台灣人被看衰，台灣的善意也不該這樣被糟踏。
洪孟楷說，台灣武漢肺炎疫情確診人數僅18例，也無社區感染，對比其他國家，防疫工作可說表現可圈可點，菲律賓單方面把台灣劃入疫情嚴重區，分明是政治考量而非疫情考量。
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