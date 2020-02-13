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行政院擬發振興抵用卷 侯友宜：正面但應向國人說清楚
因應新冠肺炎（武漢肺炎）影響，行政院擬提出振興抵用卷，新北市長侯友宜表示，他認為這是正向力量，但在如何發放、跟發放的方式，及該用什麼樣的方式用到消費端，行政院目前都還沒提出來，認為行政院要讓國人清楚知道如何使用。
侯友宜今天晚上到新莊中港大排視察「幸福下一站-藍調中港」光雕，受訪時表示，不論是觀光景點還是一般傳統商店的消費多少都受到影響，行政院提出的振興抵用卷救跟消費卷一樣，是要刺激經濟蓬勃發展，他認為都是正向力量。
侯友宜表示，希望行政院在新冠肺炎舒緩的過程中，讓國人清楚知道如何使用振興抵用卷，才會走出戶外消費刺激經濟，侯說，心北在產業上，民眾只要去公有的實體店面消費就可享打折優惠，還有電商代替實體店面等方式，也會舉辦大型活動鼓勵民眾走出戶外多運動、消費。
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