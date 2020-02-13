政院提振興抵用券 邱顯智：錢要花在刀口上

行政院今天提出了武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，其中包括刺激消費的新台幣20億元的振興抵用券。對此，時代力量立院黨團總召邱顯智表示，抱持正面肯定的態度看待，但更在意的是，錢有沒有花在刀口上，能否讓最需要的產業和勞工，獲得相應的補助。

邱顯智表示，對於採振興抵用券的方式，經濟部務必對預期的直接成效與間接成效、適用的行業與範圍有完整的評估規劃，要讓抵用券真的能促進就業、振興產業，不能成為煙火式的振興政策。

邱顯智表示，像是停車場裡滿滿的遊覽車，背後都是一個司機和一個家庭；除了牌照稅、汽燃費的減免外，對於這段時間接不到生意的司機大哥大姐們，特別是靠行而欠缺保障的司機，可能還是需要更有效的措施，讓觀光產業的基層勞工能夠度過難關。

邱顯智說，相信微風集團傳出裁員3成員工，華航宣布各級主管基本薪減薪10%，都不會是個案，未來還會陸續傳出企業裁員、減薪的消息；換言之，在紓困措施提出來之前，已經有許多勞工，成為武漢肺炎衝擊的第一波犧牲者。

邱顯智呼籲，勞動部針對這些遭到減薪、無薪假甚至資遣的勞工，要有專案式的相應作為，「企業確有困難的，要給予輔導和補償，假借紓困而侵害勞工權益的，也要依法辦理」。

邱顯智表示，今天行政院的紓困措施，完全沒有提到防疫隔離假、防疫照顧假的補貼政策，呼籲行政院務必在紓困條例的草案，規劃相關補貼，不要讓防疫照顧假只是一個看得到、吃不到的東西。