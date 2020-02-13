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柯建銘：行政院防疫特別條例 立院最快本月25日通過

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

立法院明天將舉行新會期第一次朝野協商，民進黨團總召柯建銘表示，預計討論開議日期及朝野黨團提出的「讓台灣加入WHO（世界衛生組織）」決議文。

柯建銘表示，「讓台灣加入WHO」決議文將先視各黨團提出版本再整合，過去類似決議文的癥結點都是國民黨團希望稱中國為「中國大陸」，但民進黨團堅持稱「中國」，他希望第一次協商希望氣氛平和，對疫情有幫助的事情共同來努力，新國會要以對話代替對抗。

至於行政院提出的「防疫特別條例及特別預算」相關時程。柯建銘表示，無論開議日期為本月21或25日，該條例在25日當天就可以通過，隨後27日行政院院會通過相關預算，再送進立法院審議，不用等到3月初。

柯建銘也說，明天協商很單純，也會先與立法院長游錫堃模擬狀況，希望朝野一起合作，不要爭功諉過。他也說，預估新會期有大部分時間都會聚焦防疫問題，希望疫情趕快結束，錢用得越少越好。

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