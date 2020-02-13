聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯建銘：行政院防疫特別條例 立院最快本月25日通過
立法院明天將舉行新會期第一次朝野協商，民進黨團總召柯建銘表示，預計討論開議日期及朝野黨團提出的「讓台灣加入WHO（世界衛生組織）」決議文。
柯建銘表示，「讓台灣加入WHO」決議文將先視各黨團提出版本再整合，過去類似決議文的癥結點都是國民黨團希望稱中國為「中國大陸」，但民進黨團堅持稱「中國」，他希望第一次協商希望氣氛平和，對疫情有幫助的事情共同來努力，新國會要以對話代替對抗。
至於行政院提出的「防疫特別條例及特別預算」相關時程。柯建銘表示，無論開議日期為本月21或25日，該條例在25日當天就可以通過，隨後27日行政院院會通過相關預算，再送進立法院審議，不用等到3月初。
柯建銘也說，明天協商很單純，也會先與立法院長游錫堃模擬狀況，希望朝野一起合作，不要爭功諉過。他也說，預估新會期有大部分時間都會聚焦防疫問題，希望疫情趕快結束，錢用得越少越好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言