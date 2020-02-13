新加坡新增八起新冠肺炎確診病例 一人找不到感染源頭
新加坡聯合早報網報導，當地新增八起新冠病毒（俗稱武漢肺炎）確診病例，包括一名未找到感染源頭的新加坡國立大學職員。
其他病例中，四起和昨天新公布的神召會恩典堂感染群有關，兩起和實里達航空園工地感染群有關，另一起則是昨天確診的星展銀行職員的家屬。
衛生部文告指出，和實里達航空園工地感染群有關的病例則都是孟加拉籍客工，其他病患都是新加坡公民，近期沒有到過中國大陸。
截至今午12時，星國新冠病毒確診病例總計58起。病危人數從昨天的八人減少至七人，共有43人仍在醫院接受隔離治療，出院人數則維持在15人。
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