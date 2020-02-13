引美超級黨代表 諮委會建議國民黨職內造化

國政基金會今天下午舉辦國民黨「組織改革」議題的第一場的諮詢會議，出席會議的許多代表認為，選制不改，黨職變動不大，所以可從保障比例進行調整。而未來國民黨的黨職應該朝向內造化的方式進行，透過將公職人員，包含地方首長、立委，甚至是傑出議員明訂為當然黨職人員，來縮短黨意與民意的距離。舉例來說，美國就有超級黨代表制度，證明當然黨職人員確實有必要性。

在地方黨部部分，與會成員表示，直選或派任各有各自的好處與壞處，不過地方經營確實相當困難，未來中央與地方關係必須重新調整。

針對黃復興黨部存廢，有與會者說，黃復興黨部在地方仍能發揮相當強的組織動員能力，並不應該被當作替罪羔羊而被裁撤，國民黨當前的問題並不在於黃復興，而是不重視人才培育。

關於提名制度，部分與會者認為，各種制度都有優缺利弊，全民調與混合制都各有支持者，但是制度必須明確，不能一改再改，或是因人設事，讓想參選的人無所適從。只有待在國民黨有晉升希望，才能留住優秀人才。另外也有與會人員表示可以參照民進黨的艱困選區制度，為年輕人提供舞台。

面對國民黨的黨員管理問題，也有人指出，必須從情感和組織面去凝聚黨員的積極力量，避免消極黨員和人頭黨員充斥組織，對黨造成負面影響。

目前既有組織的培訓功能不彰，流失掉許多優秀人才。會議參與者建議，未來地方黨部可以增設講師培訓制，邀請社會賢達或是青年人才來擔任講師，巡迴演講，加強對人才的吸納與歷練。也有人表示，黨的紀律必須嚴明，過去包含公職人員分攤金等制度，都必須落實，只有國民黨走法治而非人治，黨的體質才能獲得強化。

而在網路經營部分，與會成員則認為，網路必須組織化經營，不再是過去「空氣票」，而是實體票，藍營在這塊長期落後綠營，因此未來要更積極去經營網路，包含開發app、重視網路論述傳播等面向。