第14天了！鑽石公主號泊基隆危機解除？網：再觀察一周

鑽石公主號的疫情全球關注，這艘郵輪1月31日曾靠泊基隆港，船上逾兩千名旅客入境，足跡踏遍北北基五十多處景點，民進黨立委王定宇表示，今天是台灣防疫重要的一天，因為今天是第14天，也就是說安全度過今日，台灣又在武漢肺炎防疫上，度過一個難關。

王定宇在臉書指出，目前在日本爆發嚴重武漢肺炎疫情的「鑽石公主號」，曾經在1月31日泊靠基隆，2694位旅客進入台灣北部數個景點旅遊，這些是可能導致防疫破口或是社區感染的風險，從1月31日到今天2月13日，正好是隔離觀察需要的14天，也就是說安全度過今日，我們台灣又在武漢肺炎防疫上，度過一個難關，打贏一場重要戰役！

有網友認為真是天佑台灣，防疫人員守護台灣辛苦了，但也有一名網友認為應該要對當天放行旅客下船的單位究責，他無法接受疫情已於1月24日開始沸沸揚揚造成百姓不安，相信當時已經很多人透過社群媒體一直不斷在提醒政府封航站、封碼頭，難道官員一點警覺性都沒有？領港員、檢疫員都沒收到指示？還是沒有呈報上級？這艘船曾經停留疫區怎可輕易放行？他曾因SARS被隔離，而一切的一切都歷歷在目，猶如重播。

有網友指政府效率高，只是無奈警覺性不夠，但有人說這是大陸隱匿武漢疫情所造成的憾事，怎麼都在怪自己台灣政府啊。

一位網友說，我們需要更高標準來防疫，持續台灣的軟實力讓世界各國明白沒有台灣，世界的防疫必出現無可彌補的缺口，但新冠肺炎（武漢肺炎）潛伏期不可能正好十四天，也許會有一兩天的誤差，神經還是要繃緊一點， 這只是第一個關卡，還要再觀察一周才會讓人安心，建議每天依然自主檢查，也許再抽檢一次，或隨機召回幾個人抽檢。

基隆市政府前天針對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情曾提出說明，衛生局指出，目前居家隔離者59位，其中含鑽石公主號可能接觸隔離者54人，因公主號1月31日曾靠泊基隆，因此自2月1日起算，居家隔離14天，目前都穩定，持續關懷中，民眾不需要恐慌。