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蔡明憲籲支持「台灣加入WHO決議」 游錫堃：盡快促成

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（左）今天拜會立法院長游錫堃（右）。 記者蔡晉宇／攝影

台灣聯合國協進會、全球台灣醫衛總會等團體今天拜會立法院長游錫堃，呼籲立法院通過台灣加入世界衛生組織（WHO）決議文。理事長蔡明憲表示，日前已拜會朝野民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量黨團，4個黨團對於大方向都相當支持，期盼立院能儘速通過；游錫堃表示，會在明天朝野協商中討論，若各黨團有共識，就可先發表共同聲明，並在開議首日將決議文完成三讀。

蔡明憲表示，台灣人民每年不斷地前往WHO總部所在地日內瓦，表達希望台灣可以正式成為WHO會員國，從2003年SARS事件至今已經18年了，現在又爆發新冠肺炎疫情，台灣因為不在WHO內，一再被延誤疫情資訊；期盼新國會立委不分朝野，一起向國際發聲，同時也感謝美、日、加等國公開支持台灣加入WHO。

全球台灣醫衛總會總會長、監察委員張武修表示，我國雖然曾經以觀察員身份參與過WHO，但身份地位皆矮了一截；此時是加入WHO千載難逢的好時機，期待新國會能扮演助力角色。

游錫堃表示，明天將召集朝野黨團協商立院新會期開議日期，會將該決議文一併在會中提出討論，若朝野黨團有共識，協商當天就能發表共同聲明。游說，開議日期可能落在18、21、25日其中一天，若協商有共識，會在新會期開議首日將決議文完成三讀。

台灣聯合國協進會提出的決議文內容包括，「抗議中國打壓台灣參加世界衛生組織決議」、「台灣朝野共同通過，支持台灣參加世界衛生組織決議」、「呼籲世界衛生組織儘快將台灣排除於中國疫區範圍，因為台灣不屬於中國」等。

WHO 游錫堃
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