藍營拜會民眾黨 投票年齡下修有譜

「希望能合作推『一憲二法』，將投票權下修至18歲。」民眾黨團13日喜迎國民黨團前來拜會。國民黨團書記長蔣萬安力推紓困應專款專用，賴香伶則對陸配政策髮夾彎涉及歧視不表苟同。立委總召賴香伶會後表示，因為是新興小黨，在國會是新兵，國民黨團來提供很多建議及經驗談。

「將公民權下修至18歲是雙方都有共識，問題只在修法的方式。」國民黨團總召林為洲表示，將會參考民眾黨的一憲二法修法方式，未來也有可能會共推版本。此外，加入WHO（世界衛生組織）的共同聲明也將呼籲所有黨團響應。未來還有很多議題可以合作，將會時常保持交流頻率，並笑說「辦公室都在附近」。

振興抵用券係夜市券

民眾黨團幹事長高虹安談到振興抵用券說，「看起來比較像是去年推的夜市券。」民眾黨認為大體上方向是正確的，因為疫情已經讓服務業業績掉了3成，服務業算是終端消費的力道，要救產業就要先解決這件事。但過去夜市券的回收只佔4成，政府應該更重視振興抵用券的總量發行，以及回收機制與效果管控方案等。

「對於受到疫情衝擊的產業要給予紓困，尤其幫助中小企業度過難關。」蔣萬安表示，紓困應該要專款專用，避免對現有預算造成排擠效應。此外，如何讓民眾沒有外出的恐懼，願意到商圈和夜市去消費？發放消費抵用券的方式也要考量進去，避免民眾大排長龍、去人群聚集處領取。