【重磅快評】民粹防疫，蔡政府已從人道底線撤退

陸委會主委陳明通為了陸配子女疫期專案來台一事，變成網民撻伐的「中共同路人」，去年韓國瑜登陸賣農產，阿通影射韓只求溫飽與禽獸無異，今昔對照真是官場莫大諷刺：去年政治主流是顧神主牌重於顧腹肚，今年是顧性命重於講人道。

在仇中聲浪一面倒的台灣，阿通怎可能搞錯風向？他去年替執政黨頂著「禽獸不如」的罵名，今年又是替誰揹鍋，看看政策踩煞車後，多少政府不具名「知情人士」替陸委會緩頰，便知一二。

最荒唐的版本是，陸委會決策非由上層交辦，且僅與國安單位溝通，未事前知會行政院。眾所皆知陸委會成立以來，就只是總統與國安會的幕僚機關，從無制定政策功能，兩岸政策向來由上而下。拿武漢包機來說，沒有蔡總統拍板，海基會豈能讓台協等民間團體插手？包機出狀況，反中群眾找到把柄說事，政府就全推給人民和在野黨，這次專案解決陸配子女返台問題，也如出一轍。

陸委會方案是補救2月初「暫緩所有中國籍人士來台、僅開放有居留權的陸配」的後遺症，當時緊急關門，讓部分陸配無法帶孩子回台，卻被有心人渲染成「開放陸配子女入境」。民怨翻攪防疫氛圍，但這個817萬票的總統，未免太沒肩膀，遇民粹叫囂就推陳明通獻頭，再讓陳時中以「選擇國籍自己承擔」關門了事。

陳時中最好問問「前陸委會主委蔡英文」：根據兩岸條例，沒有中華民國國籍的陸配子女，是外國人嗎？

防疫要搞一中一台，也得想想還有多少台胞在大陸，如果對方政府民間也如此差別處遇，一旦發生不幸，防疫指揮官也要說「選擇不回來，死活自擔」？

政客要選票時，台商陸配都是自己人，當選後便翻臉不顧死活。蔡政府畏懼反中聲浪犧牲人道，連帶對橫濱郵輪上的國人都不敢積極救援，眼看日本放任疫情蔓延，外交部還說要尊重日美兩國處理。政府對日本全無對中交涉的「霸氣」，若這些國人因政府不作為而染疫，難道也和陸配子女般「選擇國籍自己承擔」？

蔡英文操作反中民粹，贏得高票連任，但從此兩岸問題再無官緊民鬆的調節彈性。政府被反中大軍綁架，讓防疫變成政治獵巫，進而焚毀人道價值，倘若社區感染防線被攻破，抗疫需求爆表，政府是否要以「長期抗戰」為由，由網民決定對國人實施差別待遇？