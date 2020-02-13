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直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法 是「別有居心」嗎？

星國賭場員工確診新冠肺炎 指揮中心：這時段去過小心

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
聖淘沙名勝世界賭場吸引大量觀光客。本報資料照片

新加坡2月11日公布1例新冠肺炎(武漢肺炎)確診個案，為聖淘沙名勝世界賭場(Resorts World Sentosa Casino)工作人員，中央流行疫情指揮中心今日表示，曾於個案可傳染期(2月4日至9日)造訪該賭場的民眾，若兩周內出現疑似症狀請撥打1922，依指示戴口罩就醫，告知醫師相關旅遊史。

指揮中心統計，昨日國內新增49例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1717名個案，含18名確診、1,591名排除，餘隔離檢驗中(78名初驗陰性、其餘待檢驗)。

除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有355人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報(11人陰性已排除、2人檢驗中)。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中。昨天有四人回到檢疫所、兩人到醫院，轉入醫院者為一名小朋友，因有發燒症狀由媽媽陪同送醫。其他244人於集中檢疫場所密切健康監測，預計18日可解除隔離。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診59572例個案，較昨日新增14919例，其中1360例死亡。

除台灣之外，國際間累計502例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)218例、新加坡50例、香港50例、泰國33例及南韓28例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。

指揮中心再次呼籲，民眾平時應養成肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。自中港澳入境者，應配合落實居家檢疫14天不能擅自外出，一旦發現違反規定，最高可罰15萬元。

居家檢疫期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，可主動與當地里長或地方衛生單位連繫，並依指示戴口罩儘速就醫，就醫時請務必告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。相關資訊可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)，或至疾管署網站查詢。

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