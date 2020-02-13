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直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法 是「別有居心」嗎？

醫療外科口罩徵用及出口禁令 延長至4月底

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
左起為經濟部工業局副局長楊志清、衛福部醫福會執行長王必勝。記者邱宜君／攝影

行政院關務署上月宣布1月24起暫時醫療及外科口罩出口一個月，以優先供應國內的防疫需求。經濟部工業局副局長楊志清今於中央流行疫情指揮中心今宣布，口罩徵用及暫停出口，將延長至4月底。

楊志清表示，昨天有媒體指出地方政府首長提醒政府注意原物料，昨經濟部部長已親自向地方首長說明。目前已分階段盤點，針對清水不織布、耳掛等原料，已由工業局、相關產業公會共同組成協調小組，並充分掌握需求和供給量。

經濟部感謝國內不織布廠商和相關企業優先把物資留在國內供應防疫所需，今日行政院院會已經決定口罩出口及徵用時間延長至四月底。疫情若解除，不排除提早結束徵用及禁出口。

口罩 行政院
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