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尋求再起 國民黨：掌握兩岸、網軍、大數據是3大關鍵

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨2020再遭逢重大敗選，黨中央1月22日組織「改革委員會」，推動黨務改革。黨務高層表示，診斷從2014至今國民黨3場重大敗選，要再起必須調整兩岸論述、建構網軍與科學化定義政策論述。記者周志豪／攝影

國民黨2020再遭逢重大敗選，黨中央1月22日組織「改革委員會」，推動黨務改革。黨務高層表示，診斷從2014至今國民黨3場重大敗選，要再起必須調整兩岸論述、建構網軍與科學化定義政策論述。

黨務高層說，國民黨未來要「以敵為師」，建構具戰力網軍系統，建立大數據分析資料庫掌握真正民心脈動，並重新調整九二共識立場，之後黨主席或有志2024大位者也要做好這3件事國民黨才有救。

至於「改革委員會」，黨務人士表示，上周五與前天已陸續開過「拔擢青年」與「健全財務」兩小組諮詢會議，今、明還會分別開「組織改造」與「兩岸論述」兩組諮詢會議，傾聽各界聲音，具體建議會等主席補選出爐後定調。

黨務高層表示，現階段九二共識已難再獲支持，特別是年輕人瀰漫台獨思維，國民黨要爭取重返執政須相應調整，在傳統理念上有創意想法；但強調國民黨兩岸路線也不能與民進黨完全一樣，否則也沒有市場。

黨內有人主張改黨名宣示，黨務高層則認為意義不大，緣木求魚還可能讓正藍支持者反彈，重演2016年藍營支持者不投票敗選情形。

因應網路時代來臨，黨務高層說，國民黨也要急起直追建構一支具戰鬥力網軍，消極面抵禦綠營網軍攻擊，積極面尋求突破綠營網路聲量優勢，讓綠營不正確論述主張或政治人物被客觀檢視。

黨務高層舉例，馬政府主政8年，前主席吳敦義任行政院長時政績最好，但他個人形象卻鴉鴉烏，綠營網軍刻意攻擊就是原因。該高層分析，綠營現在由特定媒體放話到網軍進一步喧染一條鞭的議題操作，國民黨應尋求突破。

國民黨尋求再起，黨務高層說，最重要是政策主張要能以民意為依歸，這比國民黨能否內造化還重要，而要了解民心所向就要靠精準大數據分析，對症下藥才能爭取支持，若繼續矇著頭反其道而行，只會遠離民意。

黨務高層分析，國民黨主政的馬政府時期開徵證所稅、油電雙漲、砍年終慰問金等政策，都是強調菁英主義式專業領導，未顧及民眾真實感受，政策雖對國家發展是好事，卻一再失民心，就要取得折衷。

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